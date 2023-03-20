بلدية رفح تفتتح منطقة رفح الحرفية الصناعية

افتتحت بلدية رفح، اليوم، منطقة رفح الحرفية الصناعية، معلنة عن فتح باب الاستئجار فيها.

جاء ذلك خلال حفل نظمته البلدية في قاعة الهيلتون، أعقبه جولة في منطقة رفح الحرفية الصناعية، بحضور ومشاركة رئيس البلدية د. أحمد الصوفي وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر، ورجال أعمال ومستثمرين.

وأعرب الصوفي في كلمة له، عن أمله بأن تكون منطقة رفح الحرفية الصناعية علامة فارقة في رفع اقتصاد محافظة رفح، وخطوة واعدة نحو تحقيق أهداف التنمية والتطوير.

وقال: "في إطار سعى بلدية رفح الى تعزيز وتنمية الاقتصاد المحلى، تم انشاء المنطقة الحرفية الصناعية بتكلفة 2.700.000 دولار".

ولفت الصوفي أن المنطقة توفر خدمات البنية الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والاتصالات لتخلق بيئة مشجعة للاستثمار، مشيرًا أنها المنطقة الوحيدة جنوب قطاع غزة.

وعدد أبرز مميزات المنطقة البعيدة عن المناطق السكنية، والقريبة من المعابر التجارية والطرق الرئيسية لقطاع غزة، قائلا: "توفر مساحات متنوعة تراعى احتياجات أصحاب الحرف والصناعات".

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وأشار الصوفي إلى إمكانية توفير الكهرباء فيها على مدار 24 ساعة، وإمكانية إقامة مشروع للطاقة الشمسية تغذى المنطقة بأسعار مخفضة، إلى جانب توفير خدمة الأمن والحراسات لتأمينها على مدار الساعة، ووجود شبكة إنارة ليلية.

وأكد على أهميتها في خلق مناخ استثماري متميز وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات، ومساهمتها الفاعلة في الحد من البطالة ورفع مستوى المعيشة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإحداث تنمية حرفية صناعية تساهم في تقوية الاقتصاد المحلي.

كما أكد الصوفي على مساهمتها في خفض التلوث البيئي داخل الأحياء السكنية من خلال تخصيص أماكن لتجميع الحرف والصناعات المنتشرة داخل المدينة في مكان واحد.

وخاطب رجال الأعمال والمستثمرين بالقول: "استكمالا لجهود مجالس البلدية المتعاقبة والتي وضعت بصماتها في المنطقة، نجتهد معكم يا رجال الصناعة والتجارة لنبدأ خطوة واعدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونحقق بيئة اقتصادية مثمرة"، مؤكدًا أن البلدية ستقدم كل التسهيلات لأصحاب الحرف والصناعات والتجار في المنطقة.

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وتابع الصوفي: "نعلن مبدأ الشراكة بيننا وبين القطاع الخاص والمجتمع والحرفيين، وسنكون أوفياء معكم في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو الوصول بالإنسان إلى حياة راقية يتحقق فيها العيش الكريم".

بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية في رفح أ. فتحي قشطة على أهمية منطقة رفح الحرفية الصناعية، موجهًا دعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الصناعات المختلفة للاستثمار فيها، سيما أنها تتمتع بمميزات عديدة وتقدم الخدمات الأساسية للنهوض بالمشاريع الاستثمارية.

وتقع منطقة رفح الحرفية الصناعية شمال مدينة رفح على شارع التحرير (موراج سابقًا)، بجوار خزان المياه التركي، على مساحة 100 دونم، بالإضافة إلى مساحة 20 دونمًا منطقة خضراء.

المصدر / فلسطين أون لاين