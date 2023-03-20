مشادة مع وزير تُجمِّد عضوية برلماني أردني أربعة أشهر

صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، على تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر، على خلفية "مشادة كلامية" مع وزير العدل أحمد الزيادات في فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فإن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عقد جلسة "مغلقة" حضرها 108 أعضاء من أصل 130، صوّت منهم 89 لصالح قرار "تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر"، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

يذكر أن مشادة كلامية وقعت بين العوايشة والزيادات في فبراير الماضي، واستخدم فيها النائب ألفاظا "نابية"، وعلى إثر ذلك، جرت إحالة القضية للجنة القانونية بالمجلس والتي أوصت بتجميد عضوية العوايشة لمدة 4 أشهر، وهو القرار الذي تمّ التصويت عليه.

ويعد الإجراء بحق العوايشة هو الرابع لأعضاء مجلس النواب الحالي المنتخب عام 2020، إذ سبق أن فُصل نائبان وجُمّدت عضوية آخر.

المصدر / الأناضول