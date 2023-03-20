الرئيس الصيني يصل موسكو في زيارة رسمية

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وهذه أول زيارة للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والأولى منذ انتخابه رئيسًا لولاية ثالثة.

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وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع.

وقبل وصوله إلى روسيا في زيارة تدوم 3 أيام، اتهم شي جينبينغ الولايات المتحدة بتأجيج أعمال العنف.

المصدر / وكالات