فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشادة مع وزير تُجمِّد عضوية برلماني أردني أربعة أشهر

الداخلية تعلن إتمام ترتيباتها لبدء العمل بخطة شهر رمضان

"حماس" تطالب المجتمع الدولي بأخذ مواقف حازمة ضد الاحتلال وقادته "الفاشيين"

الإعلان عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الثلاثاء

الرئيس الصيني يصل موسكو في زيارة رسمية

إشهار كتاب "مهندس المسافة صفر" والذي يروي سيرة القائد عماد عقل

مركز الإنسان يحذر من تصريحات سموتريتش العنصرية ويعتبرها خطاب كراهية

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء 21 مارس

القيادي أبو كويك: غطرسة الاحتلال ستُولّد مزيدًا من إصرار شعبنا على المقاومة

صبري: 3 حصارات إسرائيلية حول القدس والأقصى

الرئيس الصيني يصل موسكو في زيارة رسمية

20 مارس 2023 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
...
الرئيس الصيني يصل موسكو في زيارة رسمية

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني العام.

وهذه أول زيارة للرئيس الصيني إلى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، والأولى منذ انتخابه رئيسًا لولاية ثالثة.

اقرأ أيضًا: من هو الرئيس الصيني شي جين بينغ؟

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبحثان الخطة التي اقترحتها بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما في روسيا هذا الأسبوع.

وقبل وصوله إلى روسيا في زيارة تدوم 3 أيام، اتهم شي جينبينغ الولايات المتحدة بتأجيج أعمال العنف.

 

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#موسكو #أوكرانيا #الولايات المتحدة الأمريكية #زيارة رسمية #فلاديمير بوتين #الرئيس الصيني #شي جينبينغ

متعلقات

الأكثر قراءة