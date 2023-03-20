مغادرة الفوج الحادي عشر من معتمري غزة عبر معبر رفح

غادر صباح اليوم الإثنين، الفوج الحادي عشر من معتمري غزة، عبر معبر رفح البري، متوجهين إلى الديار الحجازية.

وقالت طواقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، إنها سهّلت مغادرة فوج المعتمرين قطاع غزة.

وأفادت الهيئة أنّ طواقمها عملت منذ سـاعات الصباح الأولى على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيدًا لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

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وحسب الهيئة فإنّ الفوج الحادي عشر يبلغ عدده 620 معتمرًا، ويقتصـر عمل المعبر باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط.

ونبّهت هيئة المعابر إلى أنّ العمل باتجاه الوصـول للمسافرين القادمين من الجانب المصري سيتواصـل خلال اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين