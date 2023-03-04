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غزة.. ارتفاع أسعار رحلات العمرة خلال شعبان ورمضان

04 مارس 2023 . الساعة 23:26 بتوقيت القدس
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أعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن أسعار رحلات العمر لشهري مارس الحالي، وأبريل المقبل .

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، "إن سعر رحلة تاريخ 6-3- 2023 (أول شعبان) هو: 1250 دينارا أردنيا، وسعر رحلة 20-3-2023 (أواخر شعبان) هو: 1340 دينارا أردنيا".

وحدد سعر رحلة 27-3 - 2023 (أول رمضان) بـ 1450 دينارا أدرنيا، وسعر رحلة 3-4-2023 (الثاني عشر من رمضان) بـ:1550 دينارا أردنيا فترة أسبوعين، و1800 دينارا أردنيا فترة الشهر.

وتابعت الجمعية أن سعر رحلة 10-4- 2023 (19 رمضان) هو : 1650 دينارا أردنيا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #العمرة

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