الأسرى يواصلون العصيان لليوم الـ35 على التوالي

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خطواتهم الاحتجاجية والعصيان المتصاعد ضد إدارة السجون لليوم الـ(35) على التوالي، مقتربين من خطوة الإعلان عن الإضراب عن الطعام المُزمَع تنفيذها مع حلول شهر رمضان المبارك، نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء التصعيد النضالي داخل السجون، للرد على الإجراءات القمعية التي اتخذتها إدارة السجون استجابة لأوامر الوزير في حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة " إيتمار بن غفير”.

وأعلن الأسرى في سجون الاحتلال، أمس الأحد، وصاياهم قبل أيام من بدء معركة الإضراب عن الطعام تحت عنوان “بركان الحرية أو الشهادة”، مطالبين شعبهم الفلسطيني بمناصرتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال أحياء وليس إلى ثلاجات الموتى.

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وجدّد الأسرى دعوتهم لكلّ قوى شعبنا في المؤسسة الرسمية، والمؤسسات الشعبية، والفعاليات الجماهيرية، وكلّ الفصائل والأحزاب، للاستمرار بدعمها وتعزيز هذا الدعم مع دخولهم في الإضراب.

يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا في 14 شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية بحقّهم.

المصدر / فلسطين أون لاين