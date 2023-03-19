النائب زعارير: مشاركة السلطة في شرم الشيخ تنكر لتضحيات شعبنا

عدَّ النائب باسم زعارير، مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ تنكر لشهداء الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.

وقال زعارير في تصريح صحفي، اليوم الأحد: إن "السلطة بهذه الخطوة تكون قد حسمت اصطفافها مع الصف المعادي للشعب الفلسطيني، خاصة وأن جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني استنكرت هذه الخطوة ودعت السلطة للتوقف عنها فورًا".

وأضاف: إن "السلطة أدارت ظهرها لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وتنكرت لتضحيات هذا الشعب وتوجهاته الموحدة باتجاه المقاومة"، مشيراً إلى أن السلطة تحاول تبرير هذه الخطوة بقناعات باطلة مثل تحصيل الدعم المالي والسياسي، وعلى خلفية أن شعبنا عاجز عن مواجهة الاحتلال ومنظومته السياسية والعسكرية.

وشدد على أن هذه المشاركة مخالفة لقيمنا الوطنية ومتوافقة مع مخططات الاحتلال وممارساته بحق شعبنا، محملًا قيادة السلطة كافة تبعاتها وأوزارها الوطنية.

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بدورها، أدانت حركة "حماس" بشدّة مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ الأمني اليوم بحضور الكيان الصهيوني المحتل، الذي يُصعّد عدوانه ضد شعبنا، ويرتكب الجرائم المروّعة في جنين ونابلس وعموم الضفة الغربية المحتلة، والتي زادت وتيرتها بعد الاجتماع الأمني المشؤوم في العقبة.

ويعقد اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، اجتماعاً أمنياً يضم السلطة والاحتلال برعاية أمريكياً وحضور مصري، استكمالاً لاجتماع العقبة المعقود في 26 فبراير الماضي، في الأردن.

المصدر / فلسطين أون لاين