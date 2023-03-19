الإعلان عن موعد تحري هلال رمضان 2023

تستعد المراصد الفلكية التابعة للمرجعيات الدينية في الدول العربية والإسلامية لتحري غرة هلال شهر رمضان الفضيل لهذا العام 2023 والهجري 1444.

ودعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، اليوم الأحد، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ وفق 21 آذار 2023م.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيامه سيكون الخميس المقبل الموافق 23 آذار/ مارس 2023.

غير أن هذه الحسابات الفلكية غالبا لا يؤخذ بها، رغم ما أثبتته من دقة حساباتها في كثير من السنوات.

ويتوقع مرصد فلسطين الفلكي أن أول أيام رمضان 2023 هو الخميس 23 مارس/ آذار 2023 في غالبية الدول العربية والإسلامية وستكون عدته 29 يومًا.

اقرأ أيضا: هلال رمضان.. حفاوة واحتفال

وحث المفتي في بيان صحفي، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته.

ونبه المفتي العام إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان.

وأُعلن عن تحري هلال رمضان 2023 بعد غد الثلاثاء، حيث سيغيب القمر قبل الشمس في غالبية الدول العربية والإسلامية ما يجعل رؤية هلال الشهر المبارك في هذا اليوم مستحيلة من هذه المناطق، وبالتالي ستكمل معظم الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما.

ووفق مرصد فلسطين الفلكي الحسابات الفلكية الخاصة بفلسطين ليوم التحري، سيولد هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان الموافق 21 آذار 2023، الساعة 7:23 مساء بتوقيت القدس، وستغرُب الشمس يومها الساعة 5:54 دقيقة.

أما القمر وفق حسابات المرصد سيغرب الساعة 5:43 مساء، أي أن غروب القمر سيكون قبل غروب الشمس بفارق 11 دقيقة، وبذلك لن يكون هناك مكوث للهلال في السماء وقت تحريه.

وسيغرب الهلال في سماء القدس في يوم الأربعاء المقبل بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، حيث ستكون رؤيته متاحة بكل سهولة بالعين المجردة، وستغرب الشمس الساعة 5:55 مساء، ويكون القمر مرتفعا فوق خط الأفق 10 درجات، قبل أن يغرب الساعة 6:50 مساء بعد غروب الشمس.

المصدر / فلسطين أون لاين