الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ 34

لليوم الـ 34 على التوالي، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقّهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

الإجراءات التنكيلية بتوصية من بن غفير أولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المُخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستُضاعف وتُوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة.

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وعلى إثر ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

ووفق لجنة الأسرى ستكون ذروة خطوات الأسرى النضالية بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلًا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين