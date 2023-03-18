بيت حانون يتعاقد مع نجم الشجاعية

غزة / وائل الحلبي:

كشف نادي اتحاد بيت حانون عن تعاقده مع محمود سلمي قادمًا من اتحاد الشجاعية، في واحدة من أبرز الصفقات التي تمّت منذ انتهاء مسابقة الدوري الممتاز.

وأتم الحوانين التعاقد مع سلمي في ظل المفاوضات المكثّفة التي جرت خلال الساعات الماضية، قبل أن يتم التوصل لاتفاق رسمي والإعلان عنه.

وقال سلمي عبر حسابه على "فيسبوك"، إنه تنازل عن كثير من العروض المغرية في السنوات الماضية من أجل تحقيق حلم الشجاعية وجماهيره بحصد لقب الدوري.

وأوضح أن سيبقى ملتزمًا مع الشجاعية في حال انعقاد بطولة كأس غزة بالموسم الحالي، متمنيًا التوفيق للفريق وجماهيره في الموسم القادم والمنافسة لحصد لقب الدوري الممتاز.

وتعد صفقة انضمام سلمي للحوانين واحدة من أبرز الصفقات في ظل العروض التي تلقاها اللاعب من أندية مثل خدمات وشباب رفح وشباب جباليا والصداقة ونماء.