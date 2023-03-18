فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القيادي أبو كويك: مشاركة السلطة في قمة "شرم الشيخ" مرفوضة وطنياً

مختصون: الاتفاق الإيراني السعودي مؤشر خطير على مستقبل الكيان بالمنطقة

طالب فلسطيني بتركيا يتطوع ضمن فريق مساعدة متضرري الزلزال

بكيرات: الاحتلال يضيق على المقدسيّين قبيل رمضان

الجهاد الإسلامي: مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ خيانة للشعب الفلسطيني

تشييع جثماني فلسطينيَّيْن في الضفة قتلهما الاحتلال الإسرائيلي

الأسير ربحي عمارة… قمع السلطة ينغص فرحة الحرية

السبعيني طلال طه يجمع 70 ألف جريدة ولم يكتفِ

الجهاد والشعبية تدينان مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ الأمني

الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد

ويراقب تحركاتهم بكاميرات جديدة

بكيرات: الاحتلال يضيق على المقدسيّين قبيل رمضان

18 مارس 2023 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
...
نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات

كشف نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، عن وضع الاحتلال الإسرائيلي لكاميرات ترصد حركة المقدسيّين، والتجسس على رواد المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن وضع الاحتلال الإسرائيلي كاميرات مراقبة ومرايا انتهاك جديد يُرتكب بحق المقدسيّين.

وقال بكيرات:" إن الاحتلال يعمل على مراقبة المقدسيّين لتسهيل ملاحقتهم واعتقالهم"، مشيراً إلى أنه يسعى لتقليل عدد المصلين القادمين إلى مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضًا: باحث مقدسي يحذّر من إغلاق "الأقصى" خلال رمضان

ولفت إلى أن الاحتلال يسعى لطمس إسلامية مدينة القدس، ويقيّد حركة المصلين من أجل زيادة سيادته المزعومة على المقدّسات الإسلامية، منوّهاً إلى أن جيش الاحتلال يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين في أثناء تأديتهم الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلتها لاستعدادات المقدسيّين لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسط تصاعد الدعوات للنفير وحماية المسجد الأقصى من مخططات المستوطنين.

اقرأ أيضًا: حشود المصلين تلبي نداء "الفجر العظيم" بالأقصى

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب حطة، وقامت بالتضييق على الشبان، بسبب تعليقهم للزينة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان.

ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمَّى “عيد الفصح” العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/إبريل المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #القدس #شهر رمضان #كاميرات مراقبة #ناجح بكيرات #رصد المقدسيين #رواد المسجد #مرابطين الأقصى

متعلقات

الأكثر قراءة