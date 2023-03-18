بكيرات: الاحتلال يضيق على المقدسيّين قبيل رمضان

كشف نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، عن وضع الاحتلال الإسرائيلي لكاميرات ترصد حركة المقدسيّين، والتجسس على رواد المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن وضع الاحتلال الإسرائيلي كاميرات مراقبة ومرايا انتهاك جديد يُرتكب بحق المقدسيّين.

وقال بكيرات:" إن الاحتلال يعمل على مراقبة المقدسيّين لتسهيل ملاحقتهم واعتقالهم"، مشيراً إلى أنه يسعى لتقليل عدد المصلين القادمين إلى مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك.

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ولفت إلى أن الاحتلال يسعى لطمس إسلامية مدينة القدس، ويقيّد حركة المصلين من أجل زيادة سيادته المزعومة على المقدّسات الإسلامية، منوّهاً إلى أن جيش الاحتلال يوفر الحماية الكاملة للمستوطنين في أثناء تأديتهم الطقوس التلمودية داخل باحات الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلتها لاستعدادات المقدسيّين لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسط تصاعد الدعوات للنفير وحماية المسجد الأقصى من مخططات المستوطنين.

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واقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب حطة، وقامت بالتضييق على الشبان، بسبب تعليقهم للزينة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان.

ويترقب المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمَّى “عيد الفصح” العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6-12 نيسان/إبريل المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين