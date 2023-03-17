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بالصور حشود المصلين تلبي نداء "الفجر العظيم" بالأقصى

17 مارس 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف ومساجد الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أعداد كبيرة من المصلين توافدوا من قرى وبلدات القدس والضفة لصلاة الفجر في الأقصى.

وانطلقت دعوات فلسطينية، للمشاركة والحشد في حملة الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، اليوم الجمعة الموافق 17 مارس.

وأكدت الدعوات على أهمية مشاركة الحشد والمشاركة في حملة الفجر العظيم في المسجدين، للتصدي لمخططات التهويد والسيطرة.

وتأتي هذه الدعوات لمواصلة الرباط والحشد في الأقصى، في ظل مخططات جماعات المستوطنين لاقتحام واسع للأقصى في رمضان، ومخططات الاستيطان والتهويد التي تهدد المسجد الإبراهيمي.
 
وتهدف حملة "الفجر العظيم" لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، تزامناً مع محاولات الاحتلال الحثيثة لتزوير الحقائق التاريخية للمقدسات في القدس والخليل.

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #الفجر العظيم

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