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الجهاد الإسلامي: مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ خيانة للشعب الفلسطيني

18 مارس 2023 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل
غزة/ محمد أبو شحمة:

عدّ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل مشاركة السلطة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في قمة "شرم الشيخ" الأمنية "خيانة للشعب الفلسطيني ومقاومته وتضحياته".

وأضاف المدلل في حديث لصحيفة "فلسطين" أن مشاركة السلطة في القمة "طعنة غادرة في خاصرة الشعب الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، كان آخره المجزرة في مدينة جنين أول من أمس".

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وقال إنه كان من المفترض على السلطة قراءة رسائل الاحتلال بعد قمة العقبة وارتكابه مجازر بحق شعبنا، لذت فإن المشاركة تعد صفعة للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن لقاء شرم الشيخ الأمني المزمع عقده غدًا مرفوض فلسطينيًا، لكونه يخدم الاحتلال ويضر إضرارًا كبيرًا بشعبنا وقضيته.

من المقرر أن يُعقد غدًا، المؤتمر الأمني الذي يجمع السلطة وقيادة الاحتلال الإسرائيلي في شرم الشيخ المصرية.

وكانت عدة فصائل فلسطينية عبّرت عن رفضها لمؤتمر "شرم الشيخ" ومشاركة السلطة فيه، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة لمواجهة جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني.

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#الجهاد الإسلامي #السلطة #شرم الشيخ

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