"القدوة": لقاء "شرم الشيخ" تغطية على جرائم الاحتلال وإمعان في حالة الذل السياسي

أكد ناصر القدوة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، والعضو السابق باللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن لقاء "شرم الشيخ" الأمني، والمزمع عقده يوم غدً، يهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإمعاناً في حالة الذل السياسي، وفق تعبيره.



وقال في بيان صحفي، اليوم السبت: إن "الجهات المتنفذة في المقاطعة غير معنية بالحوار الفلسطيني-الفلسطيني ولا تأبه بالرأي العام الفلسطيني ولا تعير بالاً لدمه أو أولوياته، لأنها موجودة في الحكم رغماً عن إرادته وتدرك أنها لا تتمتع بالشرعية والعلاقة المطلوبة مع الشعب الذي يواجه إرهاب منظومة الاستعمار الاستيطاني شامخاً رغم أنه وحيداً".

وأضاف: إن "الجلوس مع حكومة الاحتلال المجرمة في ظل كل ما يحدث على الأرض وفي غياب لأي سياق سياسي جدير بالاحترام ما هو إلا تغطية على الجرائم بحق شعبنا وإمعان في حال الذل والمهانة التي آلت إليها الحالة السياسية الفلسطينية في ظل تحكم هؤلاء".

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وختم بالقول: "بدلاُ من البحث عن طرق لمهادنة المحتل واستجداء المال والتهدئة منه، يجب الالتفات للداخل وإنقاذ وضعنا من كل هذا البؤس والمهانة نحو منظومة سياسية موحدة وجديرة بالاحترام تتمتع بالشرعية التمثيلية والوطنية في وجودها ومواقفها".

ومن المقرر أن يعقد غداً، المؤتمر الأمني الذي يجمع السلطة وقيادة الاحتلال الإسرائيلي في شرم الشيخ المصرية.

وكانت عدة فصائل فلسطينية عبّرت عن رفضها لمؤتمر "شرم الشيخ" ومشاركة السلطة فيه، مشددة على ضرورة تصعيد المقاومة لمواجهة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.





المصدر / فلسطين أون لاين