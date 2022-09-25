من هو ناصر القدوة

محمد ناصر جرير نعمان القدوة هو سياسي ودبلوماسي فلسطيني، وابن شقيقة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.

وُلد بغزة عام 1953، انتقل إلى ليبيا مع أسرته، ثم انتقل إلى مصر، وحصل على شهادة في طب الأسنان من جامعة القاهرة عام 1979.

عُين وزيراً للخارجية الفلسطينية منذ إبريل 2003، وحتى 2005 في حكومة أحمد قريع، انضم إلى حركة فتح في عام 1969 وانتخب عضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1981 وحتى عام 1986.

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في 11 مارس/آذار العام الماضي 2012 قررت اللجنة المركزية لحركة "فتح" فصل القدوة، من الحركة، على خلفية مواقف اعتُبرت "متجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها".

وأقيل من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة عرفات التي وقف على رئاستها منذ تأسيسها في ذات الشهر.

أعلن القدوة، مع شخصيات أخرى، إطلاق "الملتقى الوطني الديمقراطي"، والتوجه لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية، منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة "فتح".

المصدر / فلسطين أون لاين