نابلس.. مقاومون يكتشفون قوة خاصة من جيش الاحتلال ويتصدون لها

اكتشف مقاومون فلسطينيون صباح اليوم السبت، قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب سهل مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية.

وتصدى المقاومون للقوة الخاصة واشتبكوا معها حتى أجبروها على الانسحاب من المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أنّ أعمال المقاومة في الضفة الغربية تصاعدت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 40 عملًا مقاومًا.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وخمس عمليات تصدٍّ للمستوطنين، إلى جانب تحطيم 3 مركبات لهم واندلاع المواجهات في 25 نقطة.

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كما تواصلت الأسبوع الماضي، أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

وخلال الأسبوع الأماضي، وثّق مركز "معطى" استشهاد 9 فلسطينيين، ومقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين.

ونفّذ المقاومون والشبان الثائر 193 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس المحتلتين، بينها 28 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وعملية طعن أو محاولة طعن، و9 عمليات تفجير عبوات ناسفة.

المصدر / فلسطين أون لاين