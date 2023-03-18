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الأرصاد: منخفض جوي جديد يستمر حتى الثلاثاء

18 مارس 2023 . الساعة 00:05 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

من المتوقع أن تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي جديد يوم غدٍ السبت، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتنشط الرياح، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الأمطار في بعض المناطق، وتشتد الأمطار خلال ساعات الليل في شمال البلاد وفي الساحل، تنتشر تدريجياً نحو بقية المناطق خاصة نحو فجر وصباح الأحد.

يوم الأحد، يزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة والذي سيتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة بخمس درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً على فترات في مختلف المناطق بمشيئة الله، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد، وتهب رياح قوية.

يتواصل تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة يوم الاثنين، لذا يستمر الطقس بارداً وغائماً، وتسقط الأمطار على فترات، تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد، ويستمر نشاط الرياح، وتتراجع حدة وشمولية الأمطار مساءً وليلاً.

يوم الثلاثاء، يكون الطقس غائماً وبارداً وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، وتسقط زخات خفيفة من الأمطار أحياناً في بعض المناطق خلال ساعات النهار، وتميل الأجواء للاستقرار ليلاً وتتوقف الهطولات.

أما الأربعاء، فتستقر الأجواء تماماً ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها السنوية العامة وتسطع أشعة الشمس وتتراجع برودة الأجواء وتتحول إلى لطيفة نهاراً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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