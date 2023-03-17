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بالفيديو والصور 70 ألف مصل أدوا "الجمعة" في المسجد الأقصى

17 مارس 2023 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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أدى آلاف المصلين ، ظهر اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قرابة 70 ألفا من المواطنين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث اعتكفوا بالمسجد منذ أمس، وساعات فجر اليوم الأولى.

وكان الآلاف من المواطنين، شدوا الرحال فجر اليوم الجمعة،  لأداء صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المصلين احتشدوا في باحات المسجد الأقصى وأروقته، حيث أدوا صلاة الفجر فيه، بالرغم من الحواجز والمعيقات التي وضعتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة.

جدير ذكره أنه يُشد الرحال في هذه الأيام إلى المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات الهيئات الدينية والمقدسية للمواطنين بأداء الصلوات في الأقصى مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ونية المستوطنين الصهاينة تنفيذ اقتحامات له مع قرب ما يسمى بعيد الفصح اليهودي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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