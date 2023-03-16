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الاحتلال يفرج عن الزميل الصحفي عامر أبو عرفة

16 مارس 2023 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الزميل الصحفي عامر أبو عرفة، بعد قضائه ثمانية أشهر في سجون الاحتلال.

وأفادت زوجة أبو عرفة، أن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن عامر، عقب قرارها منذ ثلاثة أيام، بعدم تجديد الاعتقال لزوجها، بعد ثماني شهور من الاعتقال الإداري".

واعتقلت قوات الاحتلال، الصحفي أبو عرفة، في 19 تموز/ يوليو الماضي، من مدينة الخليل جنوب الضفة، بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، وحولته لاحقا للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة له سوى عمله الصحفي.

وأبو عرفة (39 عاما) متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل مراسلاً لوكالة "قدس برس" في منطقة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن اعتقل أبو عرفة بما مجموعه ست سنوات لدى الاحتلال، بدأت عام 2003، حيث أمضى أربع سنوات، وأعيد اعتقاله عام 2011، ليقضي في الاعتقال الإداري عامين آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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