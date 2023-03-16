أهم 9 فوائد من صيام شهر رمضان الجسدية والنفسية

محمد زقوت

تتعدّد فوائد صيام شهر رمضان المبارك في عديد من النواحي على جسم الصائم ومنها الجسدية والنفسية، بعد اتباعه نظاماً غذائيًّا صحيًّا وإيمانيًّا جيداً.

فقد أظهرت الأبحاث والدارسات الطبية الكثير من الفوائد المرجوّة من صيام شهر رمضان، فالتزام الصائم خلال فترة إفطاره بمشروبات ومأكولات صحية، ومما يترتب عليه مدّ جسم الصائم بالطاقة والنشاط البدني.

وكذلك لصيام شهر رمضان فوائد نفسية أو روحية يجنيها الصائم من صيامه بعد إلزام نفسه بالصيام بنية التقرّب إلى الله عز وجل والبعد عن معصيته وكذلك أذيّة عباده.

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نستعرض لكم في موقع " " أهم فوائد صيام شهر رمضان الجسدية والنفسية والتي يجنيها الصائم من صومه لهذا الشهر المبارك، وهي على النحو التالي:

1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

من فوائد الصيام الجسدية أو الصحية والتي تتحكّم في رفع الكوليسترول النافع في الدم وكذلك زيادة عدد الصفائح الدموية ويعمل أيضا على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلّل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتات المفاجأة.

2. تحسين كريات الدم الحمراء والبيضاء:

يعمل الصيام على تحسين وزيادة كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى خلايا جسم الصائم وكذلك زيادة كريات الدم البيضاء التي تعمل كدفاع ضد الكائنات المُعدية لجسم الصائم.

3. تحسين عملية الهضم:

يساعد الصيام على رفع وتحفيز عملية الهضم وتنظيم عملية إفراز الأحماض المعوية، مما يؤدّي إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي.

4. تحسين صحة الجهاز المناعي:

يعمل الصيام على تحسين صحة الجهاز المناعي وزيادة قدرته على مكافحة الأمراض والأوبئة وكذلك يكون نتيجته تمتّع الصائم بجسم متوازن وصحي.

5. تخفيض سكر الدم:

يشكّل ارتفاع سكر الدم عند الأشخاص عن فقد الجسم من حيويته وطاقته بسبب ما ينتجه من أمراض تحدّ قوة الجسم، إلا أن الصيام يُعد عاملاً جيداً في خفضه وتخفيفه في الجسد.

6. تحسين الصلة بالله عز وجل:

يعمل الصيام على تحسين صلة وقرب الصائم من ربه عز وجل، كون هذه العلاقة تُعد محور وجوده في هذه الحياة، وهو الأساس الذي يربط العبد بربه عز وجل.

7. تعزيز ضبط النفس:

ومن فوائد النفسية العائدة من الصيام من خلال تحفيز الصائم على الانضباط الذاتي والتحكم في النفس والتحكم في الشهوات الدنيوية.

8. تحسين الحالة المزاجية :

يؤدّي صيام شهر رمضان المبارك إلى تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق، وزيادة الشعور بالراحة النفسية.

9. تقوية الإرادة والإيمان:

يعمل الصيام على تقوية الإرادة والإيمان والعزم على القيام بالأعمال الصالحة والطاعات بمختلف أشكالها وأنواعه.

المصدر / فلسطين أون لاين