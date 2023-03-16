السلطة تواصل الاعتقالات السياسية بالضفة وسط انتقادات متصاعدة

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي ضد الطلبة والأسرى المحررين والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

وأفادت مصادر محلية، بأن وقائي السلطة في قلقيلة اعتقل كلاً من: الأسير المحرر قاسم أيمن جبر، والطالب بجامعة النجاح والحافظ لكتاب الله لواء فيصل نوفل، بعد استدعائهما للمقابلة.

وفي بيت لحم؛ اعتقل وقائي السلطة الأسير المحرر محمد العفيفي، والأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق أنس العدم، بعد استدعائهما للمقابلة.

وفي سياق متصل، تواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الشاب محمد خليل العلامي من بلدة بيت أمر، لليوم الثاني على التوالي، إضافة إلى مواصلة وقائي السلطة في قلقيلة اختطاف مؤيد شريم مدرب النادي الإسلامي لليوم الثالث على التوالي.

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كما لا يزال وقائي السلطة في طولكرم يعتقل المحرر أحمد الجيوسي لليوم الـ3 على التوالي، علماً أنه أسير محرر تم اعتقاله على خلفية ايواء البطل أشرف نعالوة وتم الحكم عليه نحو 4 سنوات، وأمضى ما مجموعه 8 سنوات.

وفي طوباس، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر محمد دراغمة، لليوم الـ3 على التوالي، والشاب عبد الله شحادة من بلدة عوريف بنابلس لليوم الـ4 على التوالي، والطالب بجامعة النجاح محمد البشتاوي لليوم الـ4 على التوالي.

وشنت أجهزة أمن السلطة في نابلس، حملة اعتقالات سياسية بحق عدد من المواطنين على خلفية مشاركتهم في تشييع جثمان منفذ عملية حوارة البطولية الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

واستنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة السلطة الأمنية في نابلس، والتي طالت أكثر من 20 مواطنا على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وأدانت حركة "حماس" اعتقالات أجهزة السلطة السياسية في نابلس، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لكافة القيم الوطنية، مشددة على أن الاعتداء على مشيعي خروشة واعتقال عدد منهم تجاوز لكل الخطوط الحمر.

المصدر / فلسطين أون لاين