واشنطن تتحدى موسكو.. سنواصل الطيران حيثما يسمح القانون الدولي

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أنه أبلغ نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو بأن الولايات المتحدة ستواصل تحليق طائراتها في المجال الجوي الدولي، بعد اتهام طائرة روسية بإسقاط مسيّرة أميركية كانت تحلّق فوق البحر الأسود.

وخلال اتصال هاتفي أجراه وزيرا الدفاع الروسي والأميركي، قال أوستن: "ستواصل الولايات المتحدة الطيران حيثما يسمح القانون الدولي بذلك". وأضاف: "يتعين على روسيا تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية".

هذا واعترضت المملكة المتحدة وألمانيا بطائرات مقاتلة طائرتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من إستونيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

واقتربت الطائرة الروسية وطائرة التزود بالوقود الروسية من طراز Il-78 Midas وطائرة النقل العسكرية من طراز أنتونوف 148، من المجال الجوي للناتو دون الاتصال بالسلطات الإستونية.

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها المملكة المتحدة وألمانيا اعتراضًا جويًا مشتركًا كجزء من معاهدة الناتو، وفقا لما أوردته "فوكس نيوز" الأميركية.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي في بيان، إن "الناتو يواصل تشكيل حجر الأساس لأمننا الجماعي. هذا الانتشار المشترك بين المملكة المتحدة وألمانيا في دول البلطيق يوضح عزمنا الجماعي على تحدي أي تهديد محتمل لحدود الناتو مع إظهار قوتنا المشتركة".

وجاء الحادث بعد ساعات فقط من قيام طائرتين روسيتين بإسقاط طائرة أميركية بدون طيار بقيمة 32 مليون دولار فوق البحر الأسود، حيث قامت الطائرتان النفاثتان بمضايقة الطائرة بدون طيار لعدة دقائق قبل قطع مروحة الطائرة بدون طيار.

المصدر / وكالات