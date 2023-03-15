الكسواني يدعو للمشاركة في تجهيزات استقبال رمضان بالمسجد الأقصى

دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة في التجهيزات اللازمة لاستقبال رواد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، رغم العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وحث الكسواني إلى المشاركة في "معسكر القدس أولاً 14"، الذي تنظمه جمعية الأقصى السبت المقبل، لتنظيف وتجهيز المسجد الأقصى، لاستقبال مئات آلاف المصلين في رمضان.

تزامن ذلك مع دعوات مقدسية متواصلة لتكثيف الرباط وشد الرحال إليه، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لتهويده.

وشددت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في الأقصى وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.

وحذر باحثون ومراقبون في مدينة القدس المحتلة، من تجهيزات عسكرية تقوم بها حكومة الاحتلال لإغلاق المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان.

وكان خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أكد أن اقتحامات المسجد وما يجري خلالها من طقوس تلمودية، هي محاولة لإضفاء الصبغة اليهودية على المسجد.

وأشار صبري إلى أن المستوطنين لا يجرؤون على اقتحام الأقصى، بدون حراسة مشددة من جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين