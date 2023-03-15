وفاة المنشد السوري "أبو مازن".. أحد أبرز الأصوات في الثمانينات

توفي المنشد السوري، رضوان خليل عنان، الذي اشتهر بكنية أبي مازن، عن عمر ناهز الـ71 عاما في العاصمة المصرية القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة عليه ظهر اليوم في القاهرة، من مسجد الصديق، ودُفن في مقابر بلبيس.

وعرف الراحل، بأناشيده خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات، ويعد واحدا من أبرز مؤسسي النشيد الإسلامي، في العقود الماضية.

وولد رضوان خليل عنان، في دمشق عام 1952، وتلقى تعليمه في كافة مراحله فيها، وبدأ الإنشاد وهو طالب في الثانوية، وخلال عامين أنتج أشرطته التسعة، ثم توقف عام 1970، بسبب حملات المضايقات إبان حكم حافظ الأسد في سوريا.

وحصل على شهادة جامعية بالهندسة، لكنه غادر سوريا لاحقا ليستقر به المطاف في مصر، التي أسس فيها مصنعا خاصا به.

واشتهر أبو مازن، بواسطة أشرطة الكاسيت، التي ميزت حقبة الثمانينيات والتسعينيات، قبل ظهور وسائط التسجيل الحديثة، وأنتج 10 أشرطة، كان ينتقي كلماتها من دواوين الشعر الإسلامي المعاصر، والمجلات الإسلامية التي كانت تصدر في ذلك الوقت.

المصدر / وكالات