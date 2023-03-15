"أيقونة الثورة" يعلن أسماء المشاركين في اغتيال الرئيس "عرفات"

غزة/ متابعة فلسطين أون لاين:

أعلن موقع أيقونة الثورة المتخصص في نشر تسريبات ملف تحقيق وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، نيّته اليوم الأربعاء، نشر تفاصيل وحيثيات اغتيال الرئيس أبي عمار بناء على محاضر وإفادات لجنة التحقيق.

وأوضح الموقع أنه في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم، سينشر لائحة الاتهام المتعلقة بأسماء المجرمين الذين لهم علاقة مباشرة بجريمة قتل الراحل ياسر عرفات.

وذكر الموقع أنه خلال الأيام القادمة سيكشف لماذا تم اغتيال اللواء بشير نافع رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في تفجيرات عمان عام 2005 وما علاقة ذلك بالتحقيق في اغتيال عرفات، ولماذا تم حرق الأدوية الخاصة بالرئيس الراحل عرفات ومن الذي أمر بذلك؟.

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وأشار الموقع إلى أنه سيتحدّث عن سبب مغادرة يوسف العبد الله بشكل مفاجئ الأراضي الفلسطينية بعد اغتيال الرئيس أبي عمار وأين اختفى بعدها فايز حماد وأبو السعود، ولماذا امتنع النائب العام السابق أحمد المغني عن التحقيق باغتيال أبي عمار ومن هي الشخصية المركزية في السلطة التي طلبت منه ذلك؟، ومن هي الشخصية الكبيرة في اللجنة المركزية التي أدخلت الجهاز الخاص بأطباء الأسنان إلى المقاطعة لعلاج أسنان الرئيس، وإلى ماذا توصلت اللجنة الختامية ومن هم المتورطون في مقتل الرئيس الراحل ياسر عرفات؟.