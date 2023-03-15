الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ39

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة في جنين بالضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي، رفضًا لاعتقاله، وسط ظروف صحية صعبة في عيادة سجن "الرملة"، بعد نقله من زنازين "الجلمة" مؤخرًا، عقب تدهور وضعه الصحيّ.

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير عدنان يتعرّض لعمليات تنكيل ممنهجة من سلطات الاحتلال، يرافقها تدهور مستمر على وضعه الصحيّ، خاصّة أنه يعاني من مشكلات صحيّة قبل اعتقاله، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلته في الخامس من شباط الماضي، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام.

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يُذكر أنَّ الأسير عدنان تعرَّض للاعتقال (12) مرة، وأمضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

المصدر / فلسطين أون لاين