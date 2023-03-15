طائرة روسية تسقط "درون" أميركية فوق البحر الأسود

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، أن طائرة روسية اصطدمت بمسيَّرة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز «إم كيو -9 ريبر» فوق البحر الأسود بعد إلحاق أضرار بمروحتها.

والطائرة المسيرة ريبر وطائرتان من طراز SU-27 Flanker تعملن فوق المياه الدولية فوق البحر الأسود عندما حلّقت إحدى الطائرات الروسية عمدًا أمامها وألقت بالوقود أمامها، وفقًا للمسؤول الذي قال إنه بعد ذلك أُتلفت المروحة المثبتة في مؤخرة المسيّرة الأميركية، وأجبر الضرر الذي لحق بالمروحة القوات الأميركية على إسقاط المسيّرة «إم كيو -9 ريبر» في المياه الدولية في البحر الأسود، وفق "سي إن إن".

ولاحقاً أفادت القيادة الأوروبية للجيش الأميركي أن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اصطدمت بطائرة أميركية مسيّرة من طراز «إم كيو -9 ريبر».

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بدورها، دانت واشنطن ما حصل، وقال البيت الأبيض إنه سيتم إبلاغ الروس بالمخاوف الأميركية بعد هذا الحادث.

يُذكر أن الطائرات الروسية والأميركية عملت فوق البحر الأسود وهي منطقة تشهد نشاطًا عسكريًا مكثّفًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من خطوط القتال الأوكرانية، لكن هذا هو أول حادث يقع، وهو تصعيد محتمل في وقت حرج من القتال.

المصدر / وكالات