اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، عن حادثة تصادم بين طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ9 ومقاتلة روسية فوق البحر الأسود.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأمريكي، كانت المسيرة تقوم بعملية روتينية في المجال الجوي الدولي عندما حاولت طائرات روسية اعتراضها.

واتهم الجيش الأمريكي الجيش الروسي بالقيام بتصرف "غير مهني، وغير آمن".

ومن جانبه، قال مسؤول بالبنتاغون لقناة الجزيرة القطرية: "المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود".

وأضاف، "حادثة التصادم أدت إلى فقدان المسيرة الأمريكية".

وكشف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تفاصيل جديدة بشأن حادث التصادم فوق المياه الدولية في البحر الأسود.

وقالت إن "مقاتلة روسية اقتربت من طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بشكل خطير واضطررنا لإسقاط المسيرة فوق البحر الأسود بسبب الأضرار التي تعرضت لها".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية: "لن نفصح عما إذا كانت المسيرة التي أسقطت فوق البحر الأسود تحمل ذخيرة"، مشيرة إلى أن الروس لم ينتشلوا حطام المسيرة من البحر الأسود.

المصدر / وكالات