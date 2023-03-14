رد أشرف بن شرقي على عرض نادي الزمالك

كشف النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح الجزيرة الإماراتي حقيقة رغبته في الرحيل عن الفريق وعودته إلى الزمالك المصري.

وكان نادي الجزيرة الإماراتي أعلن تعاقده مع أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وفي تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، أكد بن شرقي أنّ ما تردد عن عودته إلى ناديه الزمالك، ناديه السابق، عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال صاحب الـ28 عامًا: "أحترم نادي الزمالك وجمهوره الذي دعمني في مشواري مع الفريق، وأنا سعيد بالتقدير الذي وجدته من محبي النادي المصري الكبير، لكنني لاعب محترف وأحترم عقدي مع الجزيرة".

وأضاف: "لا يمكن أن أفكر في الانتقال إلى نادٍ آخر، خاصة أنني أحظى بتقدير كبير من الجميع ولا يوجد مبرر للرحيل الذي يتحدث عنه البعض".

وأنهى بن شرقي تصريحاته بالحديث عن مدى رضاه عن المستوى الذي قدمه في موسمه الأول مع الجزيرة حتى الآن، قائلًا: "أجتهد دائمًا لتقديم الأفضل مع زملائي اللاعبين، وفي كل تجربة أكتسب خبرة جديدة، وخلال المباريات يشاهد الجميع ما أُقدّمه، لذلك الحكم متروك للجهاز الفني والجمهور".

وشارك بن شرقي مع الجزيرة في 24 مباراة حتى الآن، لينجح في تسجيل 8 أهداف في موسمه الأول مع "فخر أبو ظبي".

المصدر / وكالات