تعرَّف إلى حالة الطقس في فلسطين

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وأن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية.

الطقس يوم الثلاثاء 14 مارس

وتسقط زخات متفرّقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخّات من البرد أحيانًا، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الطقس يوم الأربعاء 15 مارس

ويستمر يوم الأربعاء تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدّلها العام بحدود 5 درجات مئوية، تسقط زخات متفرّقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس 16 مارس

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًّا ربيعيًّا لطيفًا ومعتدلًا حيث تعود الأجواء إلى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدّلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.





المصدر / فلسطين أون لاين