أمهات شهداء جنين ونابلس يزرن عائلة الشهيد القسامي "خروشة"

زارت أمهات شهداء جنين ونابلس، اليوم الإثنين، منزل عائلة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر شرقي نابلس.

وشارك عدد من أمهات شهداء جنين ونابلس في الزيارة، وأشدن ببطولة الشهيد خروشة منفذ عملية حوارة، وعبّرن عن فخرهن بتحياته ومقاومته.

وقالت الناشطة السياسية وفاء جرار: "جئناكم اليوم باسم رابطة شهداء محافظة جنين القسام التي احتضنت البطل عبد الفتاح خروشة المجاهد القسامي الأسير المحرّر".

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وتحدثت زوجة الشهيد خروشة عن مناقب زوجها، وقالت: "كان صوامًا قوامًا ذاكرًا لله، قليل الكلام، كثيرًا وقوي الأفعال".

واستُشهد، الأسير المحرّر عبد الفتاح خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، الثلاثاء الماضي، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصّن فيه بمدينة جنين.

والقسامي خروشة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدّة (40) شهراً، تحرّر منها بتاريخ 13/12/2022.

وزفّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيدَيْن القساميَّيْن المجاهدَيْن عبد الفتاح خروشة ومعتصم صباغ، وإخوانهم أبطال التصدّي للعدوان على جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين