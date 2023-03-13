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بدران يهاتف عائلة الشهيد خروشة ويشيد بتضحياته

13 مارس 2023 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
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هاتف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، حيث عبّر لزوجته أم خالد عن عظيم الاعتزاز والافتخار بالشهيد وبسجله الحافل بالتضحية والعطاء.

وقال بدران: "لقد رفع الشهيد البطل رأس العائلة ومخيم عسكر وحماس والشعب الفلسطيني عالياً، وعرفناه منذ صغره، حيث كان مثالاً للأخلاق والالتزام، وقلبه معلّق بالمساجد وحبه للمقاومة".

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وأكد وقوف الحركة إلى جانب عائلة الشهيد وكل شهداء فلسطين، والسير على درب الوفاء لتضحياتهم ودمائهم الزكية.

وأشاد عضو المكتب السياسي بصمود وثبات عائلة الشهيد ومواقفها البطولية، وتحديها لبطش الاحتلال، الذي اعتقل اثنين من أبناء الشهيد للتحقيق معهما.

بدورها شكرت زوجة الشهيد القيادي بدران على اتصاله واهتمامه، معبّرة عن فخرها بالشهيد، ورضاها وتسليمها بقدر الله واصطفائه له بالشهادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة #حسام بدران #الشهيد عبد الفتاح خروشة

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