4 أندية توافق على المشاركة في كأس غزة.. واتحاد الكرة يتجه لهذا القرار

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أكدت 4 أندية من الدرجتين الثانية والثالثة مشاركتها في بطولة كأس غزة لكرة القدم من أصل 30 ناديًا، يحق لهما المشاركة أو الاعتذار عنها، بينما مشاركة أندية الدرجتين الممتازة والأولى إجباري.

وكشفت مصادر مطلعة باتحاد كرة القدم النقاب، عن وجود توجه لإلغاء بطولة الكأس الموسم الحالي على غرار الموسمين الماضيين.

ويتجه الاتحاد لقرار الإلغاء لعدة أسباب أبرزها حالة الاحتقان التي تعيشها الساحة الرياضية في غزة حاليا، وصعوبة انطلاقها في الوقت الحالي، وتأجيل انطلاقها لبعد شهر رمضان المبارك سيجد معارضة كبيرة من الأندية كون ذلك سيزيد الأعباء المالية عليها، حيث ستحتاج الأندية لمدة قد تزيد عن 40 يوما للتدريبات للتجهيز للبطولة، التي تلعب كالعادة بخروج المغلوب من مباراة واحدة.

وسيتخذ الاتحاد قراره النهائي بخصوص انطلاق البطولة من عدمها مطلع الأسبوع القادم على أبعد تقدير، ويوجد إجماع كبير من الاتحاد والأندية على الغاء المسابقة.

كما وقرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلغاء بطولة الكرة الخماسية لأندية قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، واستبدالها للشركات والمؤسسات.