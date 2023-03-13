اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنّ مستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة ونفّذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية، وهم في طريقهم نحو باب السلسلة.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

وفي سياق متصل، تجددت دعوات مقدسية لشدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومنع الاحتلال مستوطنيه من تنفيذ مخططاتهم التهويدية، موضحة أهمية الرباط في المسجد الأقصى وصدّ اقتحامات المستوطنين المتواصلة بحقه.













المصدر / فلسطين أون لاين