"حراك المعلّمين" يدعو للاعتصام أمام مقر حكومة اشتية برام الله غداً

دعا حراك المعلمين الموحد، للاعتصام أمام مقر حكومة اشتية وسط مدينة رام الله، غدًا الإثنين، قائلًا إن "زمن السكوت على الظلم قد ولّى".

وأكد الحراك في بيان مساء اليوم الأحد، على استمرار الإضراب حتى تحقيق حقوقهم.

وجدّد التذكير بمطالبه التي تتمثل بالموافقة على تمثيل نقابي مستقل غير مشروط للمعلمين، وإضافة فورية 15 بالمائة على قسيمة الراتب بأثر رجعي من شهر كانون ثاني/يناير الماضي، وانتظام الرواتب، وجدولة المستحقات، إضافة إلى متابعة غلاء المعيشة.

يُذكر أن إضراب المعلمين دخل شهره الثاني، بدعوة من الحراك في الخامس من شباط/فبراير الماضي.

وقال الحراك في بيانات سابقة، إنه دخل في الإضراب "بسبب امتناع حكومة اشتية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة بدفع الرواتب منقوصة، وبدون إضافة علاوة.

المصدر / فلسطين أون لاين