حكم كرة قدم يعتزل .. ويكشف عن الأسباب ويُوجّه اتهامًا

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن الحكم المساعد نادر أبو هجرس اعتزاله تحكيم كرة القدم، بعد 10 مواسم قضاها في ملاعب قطاع غزة.

وكشف أبو هجرس النقاب لـ" "، عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لاتخاذ القرار، أبرزها أزمة الأخلاق التي يعيشها الشارع الرياضي في غزة، وتوجيه الاتهامات للحكام بعدم النزاهة، بالإضافة للإهانة والسب والشتم التي يتعرض لها الحكام دون وجود رادع وحماية.

وأكد أبو هجرس "39" عاماً، أنه يستطيع إكمال مسيرته التحكيمية، لكن لا يوجد بيئة مساعدة للعمل في جو رياضي هو الأسوء في التاريخ.

واتهم أبو هجرس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم بعدم الإنصاف، مؤكداً أن اللجنة لا تعدل بين الحكام، وهو الحلقة الأضعف في منظومة الاتحاد.

وأوضح أبو هجرس، أن هناك لا يوجد عدل ومساواة أيضاً بين حكام غزة والضفة الغربية، وشعر بالظلم من قبل من لجنة الحكام خلال فتره عمله في السلك التحكيمي، غيره الكثير من زملائه الحكام، ولذلك فضل الانسحاب من المشهد.

ويقطن أبو هجرس شرق محافظة خان يونس وهو الوحيد منها، وأدار العديد من المباريات في الدرجتين الممتازة والأولى، وكان من الحكام الأكفاء.

ويعيش الوسط التحكيمي في لعبة كرة القدم أزمة حقيقية، حيث سبق وأن وجّه الحكم الدولي السابق سامح القصاص اتهامات لاتحاد كرة القدم ولجنة الحكام، وغاب عن الساحة التحكيمية رفقة زميله الدولي خالد الشيخ خليل، كما ترك اعتزال الحكام ( عماد مرجان وأمين عويص وحسام الحرازين) مرة واحدة حالة فراغ كبيرة.