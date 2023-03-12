قرار ريال مدريد الأخير بشأن التعاقد مع مبابي

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا موسعًا حللت خلاله التصريحات التي أدلى بها الفرنسي كيليان مبابي، عقب خروج باريس سان جيرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ 2-0 في إياب دور الـ 16 من البطولة وردود الأفعال من ريال مدريد على تلك التصريحات.

واعتبرت الصحيفة أن رد مبابي على سؤال حول مستقبله بالقول: "هدفنا الآن هو الفوز ببطولة الدوري الفرنسي وبعد ذلك سنرى ماذا سيحدث"، على أنها تلميحات لرغبته في عودة ريال مدريد للتفاوض مع اللاعب من جديد.

وكشفت الصحيفة وجود تضارب في الآراء داخل إدارة ريال مدريد بشأن تكرار محاولة التعاقد مع النجم الفرنسي؛ إذ يرى بعض المسؤولين أن هناك فرصة للتعاقد مع النجم الفرنسي بعد تصريحاته الأخيرة بينما لم يعد آخرون يهتمون بكلمات مبابي عن مستقبله، رغم أنه ما زال يثير إعجاب مسؤولي النادي".

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة ريال مدريد بقيادة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، لن تتحرك خطوة تجاه تلك الصفقة، وسيظلون يراقبون من بعيد، ولن يضعوا خططهم بناءً على تصريحات من مبابي.

وأضاف التقرير: "تصرفات كيليان مبابي أفقدته الكثير من الكيمياء التي ربطته بقميص الميرينغي، كما أن سلوكه وتصريحاته أصابت الفريق الملكي بالضجر والملل وعدم التصديق، خاصة أن هذا الأمر حدث أيضًا في آخر موسمين".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ريال مدريد لا يرغب أيضًا في التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان، فضلًا عن أن خطط النادي الملكي للموسم القادم 2023-24 لا تشمل صفقات ضخمة، إلى جانب إدراك إدارة النادي جيدًا أن ملاك النادي الفرنسي لن يفرطوا بسهولة في هداف كأس العالم قطر 2022، بعدما رفضوا عرضًا من بيريز بقيمة 180 مليون يورو الموسم الماضي.

المصدر / وكالات