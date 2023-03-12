تذمُّر كبير بين سكان مخيم عايدة تجاه منظمي "ماراثون فلسطين"

بيت لحم-غزة/ محمد أبو شحمة:

تذمُّر عدد من المواطنين بمخيم عايدة شمال بيت لحم، من تجاهل القائمين على "ماراثون فلسطين" إزالة مخلفات المشاركين في الحدث الرياضي، وترك الساحات والشوارع التي مر بها المشاركون دون تنظيف.

وأكد مواطنون لـصحيفة "فلسطين"، أنهم باشروا في حملة شعبية لتنظيف الشوارع التي شهدت تنظيم "ماراثون فلسطين" الذي انطلق الجمعة الماضي، لأنّ تلك المهملات تضر بالصحة العامة.

وشارك 10 آلاف شخص من كلا النوعين، منهم نحو 1800 مشارك أجنبي من 90 دولة حول العالم، أول من أمس، في "ماراثون فلسطين" بنسخته التاسعة من مدينة بيت لحم.

وأكد الناشط في مخيم عايدة، أحمد عايش، أنّ الآلاف من المشاركين في الماراثون تركوا خلفهم كميات من القمامة في شوارع المخيم ولم يقم أحد من القائمين على الحدث الرياضي بتنظيفها.

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وقال عايش: "لم يحترم منظمو الماراثون أهالي مخيم عايدة، حيث ألقى مشاركون زجاجات المياه البلاستيكية التي استخدموها بكميات كبيرة بالشوارع، وكميات من الأوراق والنفايات الأخرى".

وأوضح أنّ أهالي المخيم نظّموا حملة لتنظيف شوارع المخيم لوحدهم بعد مرور ساعات على انتهاء الماراثون، وعدم قيام مُنظّميه بالتنظيف أو حتى التواصل مع الأهالي.

كذلك، أكد المواطن أحمد غانم، أن هناك حالة استياء واسعة بين صفوف مخيم عايدة بسبب ما تركه مشاركون في مخيم "ماراثون فلسطين"، وعدم احترامهم للأهالي من خلال نشر القمامة بشكل كبير بالشوارع.

وقال غانم: "الأهالي قاموا بأنفسهم بتنظيم شوارع المخيم من قمامة المشاركين في الماراثون، خاصة أنه كان يوم جمعة ولم يكن هناك أيّ عمال نظافة، وعدم تخصيص منظمي الحدث الرياضي عمالًا للتنظيف بعد انتهاء الماراثون".

وأوضح أنّ أهالي مخيم عايدة لن يسمحوا العام المقبل للمشاركين في الماراثون المرور من شوارع المخيم، بسبب عدم النظافة، أو احترام الأهالي، أو الالتزام بأخلاق الرياضة.

كذلك، أكد المواطن محمود الأشقر، أنّ "ماراثون فلسطين" خلّف كميات من القمامة في شوارع مخيم عايدة، في ظل غياب عمال النظافة، أو أحد من المنظمين لتنظيف ما تركه المشاركون في الحدث الرياضي.

وأوضح أنه كان يجب على منظمي الماراثون تخصيص عمال نظافة بالأماكن والشوارع التي سيمرُّ منها المشاركون كونهم يتركون خلفهم كميات من القمامة، وبحاجة إلى تنظيف، حفاظًا للبيئة.

وأشار إلى أنّ أهالي مخيم عايدة ليس ضد تنظيم الماراثون، ولكن يرفضون تخلّي منظميه عن النظافة وترك الشوارع بالقاذورات والزجاجات البلاستيكية بكميات كبيرة.