12 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 12 من مارس/ آذار أحداث سياسية مفصلية في ذاكرة أحداث فلسطين والعرب والعالم أجمع، يضع " " أبرزه في نقاط:

1948 منظمة (هاجانا الصهيونية المتطرفة تنسف عددا من منازل الفلسطينيين في ضاحية أبو كبير بمدينة يافا وتنسف عددًا آخر بقرية الحسينين في منطقة صفد بالجليل الشرقي.

منظمة (هاجانا الصهيونية المتطرفة تنسف عددا من منازل الفلسطينيين في ضاحية أبو كبير بمدينة يافا وتنسف عددًا آخر بقرية الحسينين في منطقة صفد بالجليل الشرقي. 1971 وقوع انقلاب عسكري في تركيا.

وقوع انقلاب عسكري في تركيا. 1977 عقد المجلس الوطني الفلسطيني - الدورة الثالثة عشر (دورة الشهيد كمال جنبلاط بالقاهرة).

عقد المجلس الوطني الفلسطيني - الدورة الثالثة عشر (دورة الشهيد كمال جنبلاط بالقاهرة). 1983 اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى، ويعتقد أن المتطرفين اليهود قاموا بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام المسجد.

اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى، ويعتقد أن المتطرفين اليهود قاموا بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام المسجد. 2002 عملية استشهادية في مستعمرة (شلومي) شمال فلسطين المحتلة أدت إلى مقتل 7 من الجنود والمستوطنين، وإصابة العديد منهم.

عملية استشهادية في مستعمرة (شلومي) شمال فلسطين المحتلة أدت إلى مقتل 7 من الجنود والمستوطنين، وإصابة العديد منهم. 2007 كتلة فتح البرلمانية تختار عزام الأحمد نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية.

كتلة فتح البرلمانية تختار عزام الأحمد نائبا لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية. 2009 محكمة عراقية تحكم على الصحفي منتظر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبي، حيث أنه كان قد رمى فردتي حذائه على الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

المصدر / فلسطين أون لاين