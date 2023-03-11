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للأسبوع العاشر.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

11 مارس 2023 . الساعة 19:56 بتوقيت القدس
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تجددت مساء اليوم السبت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء لدى الاحتلال بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، لتشهد مختلف البلدات والشوارع الرئيسة مظاهرات وشل حركة السير ومواجهات مع الشرطة واعتقالات بشكل يومي ضد خطة إضعاف القضاء.

وفي تل أبيب، انطلقت مسيرات احتجاجية لتلتحم في شارع "كابلان" حيث المظاهرة المركزية، وسط احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين.

وتظاهر أكثر من 50 ألف شخص في حيفا، وهي المظاهرة الأكبر من حيث عدد المتظاهرين بالمدينة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لخطة إضعاف القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وتصر حكومة نتنياهو التي تولت مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، على المضي قدما في تنفيذ هذه التعديلات رغم الاحتجاجات.

المصدر / وكالات
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#حكومة نتنياهو #مظاهرات ضد حكومة نتنياهو

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