فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محامون: الضفة تشهد "فوضى قضائية" نتيجة "قرارات الاستبداد"

رابط فحص المقبولين في قرعة حج 2023

خاطر تدعو لموقف شعبي حازم ينهي مهزلة الاعتقالات السياسية بنابلس

مشاهد توثق الاشتباك البطولي لشهيد "قسامي" مع قوات الاحتلال بجنين

أسير يدخل عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

مطلوب شيف للعمل في مطعم كنان بمدينة غزة

دعوات لتقديم الدعم للصحفيات وحمايتهن من انتهاكات الاحتلال

مطلوب مسؤول إداري للعمل في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

مطلوب آذن في جمعية وافا للتنمية وبناء القدرات

منتخب الشاطئية يختتم تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا

مطلوب مسؤول إداري للعمل في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

11 مارس 2023 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مسؤول إداري للعمل ضمن طواقمها التنفيذية وفق الشروط التالية:

- المسمى الوظيفي: مسؤول إداري

المهام والمسؤوليات:

 -    متابعة شئون الموارد البشرية ومنها إدارة ملفات الموظفين في كل ما يتعلق بالدوام، الإجازات بأنواعها، التأمين الصحي، ورفع التقارير الشهرية.

-    مسؤولية ترتيب أوامر الشراء حسب التعليمات الإدارية/ المالية.

-    تنسيق برامج ونشاطات الغرفة التجارية مع المؤسسات الشريكة.

-    المساعدة في الأعمال المكتبية، الرد على الهاتف، طباعة الرسائل والإيميلات، وتجميع وكتابة التقارير الدورية.

-    مساعدة إدارة المشاريع في تحضير التقارير الإدارية والمالية للمانحين.

-    مسؤولية إدارة مخزن المعدات والأدوات الخاص بالغرفة.

-    تنظيم المواعيد والاجتماعات، وتسجيل محاضر الاجتماعات.

-    متابعة احتياجات الصيانة للأجهزة والمعدات المكتبية .

-    تنظيم قوائم المنتسبين في الغرفة، والشركاء، والجهات الداعمة والاتصال بشكل منتظم لتعزيز علاقات التعاون.

الخبرات والمؤهلات المطلوبة:

-شهادة جامعية لا تقل عن درجة البكالوريوس في مجال العلوم الإنسانية أو الإدارية أو ذات العلاقة.

-خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات مشابهة.

المهارات المطلوبة:

- القدرة على تنظيم العمل حسب الأولويات والإنجاز في مواعيد محددة بمهنيّة ودقة عاليّة.

- خبرة ممتازة في التعامل مع برامج الحاسوب المكتبية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

- القدرة على العمل بروح الفريق وتحمل ظروف ضغط العمل.

-مهارات تواصل عالية كتابة ومحادثة.

- شخصية ديناميكية إيجابية.

- القدرة على التواصل باللغتين العربية والانجليزية بشكل ممتاز (كتابة وقراءة ومحادثة).

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة غزة.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

طريقة التسجيل

- لتقديم الطلب الرجاء تعبئة البيانات مع ارفاق السيرة الذاتية ورسالة التغطية من خلال الضغط  ( هنا )  

- ملاحظة أخر موعد للتقديم يوم الخميس القادم الموافق 16/03/2023

- سيتم التواصل مع الطلبات مستوفيه الشروط فقط لإجراء مقابلة شخصية.

- التقديم فقط من خلال الرابط الالكتروني.

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #وظائف شاغرة #فرص #شاغر وظيفي

متعلقات

الأكثر قراءة