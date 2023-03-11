مطلوب مسؤول إداري للعمل في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

إعلان توظيف صادر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مسؤول إداري للعمل ضمن طواقمها التنفيذية وفق الشروط التالية:
- المسمى الوظيفي: مسؤول إداري
المهام والمسؤوليات:
- متابعة شئون الموارد البشرية ومنها إدارة ملفات الموظفين في كل ما يتعلق بالدوام، الإجازات بأنواعها، التأمين الصحي، ورفع التقارير الشهرية.
- مسؤولية ترتيب أوامر الشراء حسب التعليمات الإدارية/ المالية.
- تنسيق برامج ونشاطات الغرفة التجارية مع المؤسسات الشريكة.
- المساعدة في الأعمال المكتبية، الرد على الهاتف، طباعة الرسائل والإيميلات، وتجميع وكتابة التقارير الدورية.
- مساعدة إدارة المشاريع في تحضير التقارير الإدارية والمالية للمانحين.
- مسؤولية إدارة مخزن المعدات والأدوات الخاص بالغرفة.
- تنظيم المواعيد والاجتماعات، وتسجيل محاضر الاجتماعات.
- متابعة احتياجات الصيانة للأجهزة والمعدات المكتبية .
- تنظيم قوائم المنتسبين في الغرفة، والشركاء، والجهات الداعمة والاتصال بشكل منتظم لتعزيز علاقات التعاون.
الخبرات والمؤهلات المطلوبة:
-شهادة جامعية لا تقل عن درجة البكالوريوس في مجال العلوم الإنسانية أو الإدارية أو ذات العلاقة.
-خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات مشابهة.
المهارات المطلوبة:
- القدرة على تنظيم العمل حسب الأولويات والإنجاز في مواعيد محددة بمهنيّة ودقة عاليّة.
- خبرة ممتازة في التعامل مع برامج الحاسوب المكتبية وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
- القدرة على العمل بروح الفريق وتحمل ظروف ضغط العمل.
-مهارات تواصل عالية كتابة ومحادثة.
- شخصية ديناميكية إيجابية.
- القدرة على التواصل باللغتين العربية والانجليزية بشكل ممتاز (كتابة وقراءة ومحادثة).
- أن يكون المتقدم من سكان محافظة غزة.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.
طريقة التسجيل
- لتقديم الطلب الرجاء تعبئة البيانات مع ارفاق السيرة الذاتية ورسالة التغطية من خلال الضغط ( هنا )
- ملاحظة أخر موعد للتقديم يوم الخميس القادم الموافق 16/03/2023
- سيتم التواصل مع الطلبات مستوفيه الشروط فقط لإجراء مقابلة شخصية.
- التقديم فقط من خلال الرابط الالكتروني.