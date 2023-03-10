فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"لابيد" يهاجم "بن غفير": "مهرج تيك توك فاشل وجبان"

مولر: هذا هو الفرق بين مواجهة ميسي ورونالدو

صراع بين برشلونة وريال مدريد على كانسيلو

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأحد 12 مارس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

من هو الرئيس الصيني شي جين بينغ؟

إيران والسعودية تتفقان على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين بعد شهرين

حماس تنعى الشهيد عبد الكريم الشيخ وتؤكد عزم شعبنا على مواصلة المقاومة

المصري: ثورة الضفة المسلحة لن تعود للوراء والمقاومة تحدد قواعد الاشتباك

إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

"لابيد" يهاجم "بن غفير": "مهرج تيك توك فاشل وجبان"

10 مارس 2023 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
...

وصف زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال السابق يائير لابيد، الجمعة، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بأنه "مهرّج تيك توك فاشل وجبان".

جاء ذلك في تغريدة نشرها لابيد عبر تويتر، ردًا على تهجمات بن غفير على قادة شرطة سابقين طالبوا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعزله من منصبه.

وقال لابيد وهو زعيم حزب "هناك مستقبل": "بن غفير، مهرّج تيك توك فاشل وجبان".

واتهم زعيم المعارضة، بن غفير بأنه "تهرّب من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حركات إرهابية".

وكان بعض قادة الشرطة وجّهوا رسالة لنتنياهو الأربعاء، قالوا فيها إن بن غفير "يتدخل بعملية صنع القرار في الأحداث العملياتية".

واتهموه بأنه "يستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، ويتصرف بشكل يتعارض مع السلطات التي يمنحها له القانون".

فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن بن غفير مهاجمته لقادة الشرطة السابقين.

وردًا على ذلك، دعا لابيد في تغريدته، الجمعة، بن غفير إلى إبداء الاحترام "لرؤساء الشرطة لأجيال".

والخميس، قال وزير حرب الاحتلال السابق بيني غانتس، في تغريدة: "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير اليوم قبل أن يفكك الشرطة ودولة القانون".

وأصبح بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، وزيرًا للأمن القومي مع تشكيل حكومة الاحتلال نهاية العام الماضي، ليصبح منذ ذلك الوقت مثار جدل في الداخل كما بالخارج نظرًا لمواقفه المتشددة والعنصرية.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#نتنياهو #الاحتلال الإسرائيلي #يائير لابيد #بن غفير

متعلقات

الأكثر قراءة