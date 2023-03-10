"لابيد" يهاجم "بن غفير": "مهرج تيك توك فاشل وجبان"

وصف زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال السابق يائير لابيد، الجمعة، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بأنه "مهرّج تيك توك فاشل وجبان".

جاء ذلك في تغريدة نشرها لابيد عبر تويتر، ردًا على تهجمات بن غفير على قادة شرطة سابقين طالبوا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعزله من منصبه.

وقال لابيد وهو زعيم حزب "هناك مستقبل": "بن غفير، مهرّج تيك توك فاشل وجبان".

واتهم زعيم المعارضة، بن غفير بأنه "تهرّب من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حركات إرهابية".

وكان بعض قادة الشرطة وجّهوا رسالة لنتنياهو الأربعاء، قالوا فيها إن بن غفير "يتدخل بعملية صنع القرار في الأحداث العملياتية".

واتهموه بأنه "يستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، ويتصرف بشكل يتعارض مع السلطات التي يمنحها له القانون".

فيما نقلت وسائل إعلام عبرية عن بن غفير مهاجمته لقادة الشرطة السابقين.

وردًا على ذلك، دعا لابيد في تغريدته، الجمعة، بن غفير إلى إبداء الاحترام "لرؤساء الشرطة لأجيال".

والخميس، قال وزير حرب الاحتلال السابق بيني غانتس، في تغريدة: "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير اليوم قبل أن يفكك الشرطة ودولة القانون".

وأصبح بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، وزيرًا للأمن القومي مع تشكيل حكومة الاحتلال نهاية العام الماضي، ليصبح منذ ذلك الوقت مثار جدل في الداخل كما بالخارج نظرًا لمواقفه المتشددة والعنصرية.

المصدر / الأناضول