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لا سيولة كافية في مصارف لبنان

10 مارس 2023 . الساعة 01:49 بتوقيت القدس
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قال الأمين العام لجمعية مصارف لبنان في خطاب عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.

ويحمل الخطاب توقيع فادي خلف، أمين عام الجمعية، وجاء على هيئة مقدمة للتقرير الشهري للجمعية.

وورد في ملاحظة أن خلف كتب الخطاب "ضمن مقالاته الافتتاحية لعدد من النشرات الدورية لجمعية مصارف لبنان وهي تمثل رأيه وتحليله الشخصي للمستجدات".

وقال الخطاب إن ودائع البنوك لدى مصرف لبنان المركزي بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير، فيما بلغ ما عليها للبنوك المراسلة 204 مليون دولار حتى 31 يناير.

وكتب خلف "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".

المصدر / وكالات
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#اقتصاد #دولار #سيولة نقدية #مصارف لبنان #مودعين

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