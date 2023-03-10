الفصائل تدعو للمشاركة في "جمعة" الغضب نصرة للأسرى

دعت فصائل العمل الوطني والاسلامي ولجنة الاسرى للقوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى؛ للمشاركة في جمعة الغضب وأداء صلاة الجمعة والمؤتمر الصحفي بعد صلاة الجمعة مباشرة بعنوان (بركان الحرية او الشهادة).

وحسب بيان صحفي مقتضب، فإن المؤتمر سيعقد الجمعة من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة؛ نصرةً واسنادا للأسرى وبالتزامن مع استمرار خطواتهم النضالية، لمواجهة الحرب التي يشنها المتطرف "إيتمار بن غفير" عليهم.

وأشار إلى أن خطيب الجمعة، سيكون عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، فيما ستكون كلمة المؤتمر لمنسق القوى الوطنية والاسلامية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش.

المصدر / فلسطين أون لاين