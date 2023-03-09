استنفار للشرطة وخطة أمنية لتأمين المباراة الحاسمة بدوري غزة

غزة/ وائل الحلبي:

وضعت قيادة شرطة رفح خطة أمنية على أعلى مستوى لتأمين مباراة خدمات رفح واتحاد خانيونس، والمقرر إقامتها ظهر الجمعة على ملعب رفح البلدي.

وتحظى المباراة باهتمام على مستوى عالي في ظل ما أعقب ديربي رفح من أحداث بين الجماهير وحالة التراشق الإعلامي بين قطبي الكرة الرفحية على مدار الأسبوع الماضي.

وسيتواجد 130 عنصر من الشرطة لحفظ النظام في الملعب ومحيطه بناء على الخطة التي تم اعتمادها إلى جانب أكثر من 20 عنصر من جهاز المباحث العامة، وستجري متابعة تأمين المباراة من العميد رياض القاضي قائد شرطة محافظة رفح والذي عقد عدة اجتماعات في الساعات الماضية مع قادة الأجهزة التابعة للشرطة.

وستفرض الشرطة طوقا أمنيا حول الملعب وستتواجد الدوريات في عدة نقاط منها الكراج الشرقي ومسجد بدر وشارع حديقة الحيوان ومفترق سوق الحلال، حيث سيتم منع المرور إلى الملعب باستثناء المسموح لهم.

وستبدأ الشرطة عملها من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا للسيطرة على كافة المداخل المؤدية للملعب، بالإضافة لمنع الجماهير من اعتلاء أسطح المنازل المجاورة للملعب.

وسيتولى عناصر المباحث منع وصول المشجعين مثيرين الشغب إلى المنطقة لتفادي أي احتكاك بينهم وبين اللاعبين أثناء دخولهم ومغادرتهم للملعب، حيث سيتم ادخال لاعبي فريق خدمات رفح من البوابة المجاورة لمركز حفظ النظام.

ومن المقرر أن تتولى الشرطة عملية نقل فريق خدمات رفح والمرافقين له في حال فوزهم بالمباراة حتى الوصول إلى الكراج الشرقي، على أن تبقى الدوريات متواجدة في النقاط المذكورة سابقا لمنع وصول المشجعين لمحيط الملعب ومقر نادي شباب رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين