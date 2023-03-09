خلال حفل تكريم الموظفات.. "العمل الحكومي" تشيد بجهود المرأة الفلسطينية

أكد نائب رئيس متابعة العمل الحكومي محمد هاشم الفرا أن جهودهم لا تتوقف من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة الفلسطينية، مشيراً إلى الاحتفاء بالمرأة في المجتمع طوال العام.

وقال الفرا في كلمة خلال حفل نظمته اليوم الخميس نقابة الموظفين في القطاع العام في مدينة غزة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، إن "الاحتفاء بالمرأة وتقديرها هو طيلة العام لتعيش هذه المرأة أمًا وأختًا وزوجةً بعيدة عن الاستغلال والعنف والتهميش".

من جهتها، قالت وكيل وزارة شؤون المرأة، أميرة هارون: "نلتقي اليوم نخبة من أهم نخب المجتمع وهي نخبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي ونزف لها بشريات أننا معها ".

وأشادت هارون بجهود المرأة الفلسطينية والعاملة منهنّ، قائلة: "المرأة العاملة أظهرت كفاءة منقطعة النظير؛ لأنها عملت وواجهت ظروف صعبة خلال العمل في هذه الحكومة وأظهرت قدرة على التعامل مع هذا الواقع الصعب وقادت حلول رائعة".

من جهته، أشار رئيس نقابة الموظفين م. خليل الزيان، إلى أن هذه الفعالية تأتي تكريماً لجهود الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقال المزين: "نحن مع الموظفة ونحن مع التيسير في حياتها والتسهيل عليها، وهذا الحفل يأتي ضمن أنشطة النقابة وضمن خطتها بتطوير عملها وخطتها وصولاً لأن تكون النقابة مؤسسة تخدم كافة الموظفين والموظفات".











المصدر / فلسطين أون لاين