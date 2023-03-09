"لجنة فلسطين" في البرلمان الأردني تحذر من اقتحام المقدسات في رمضان

حذرت لجنة فلسطين النيابية التابعة للبرلمان الأردني، من تفاقم الأوضاع خلال شهر رمضان المبارك "نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية الصارخة، والاستفزاز الممنهج على حرمة المسجد الأقصى المبارك".

ودعت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى "وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، وإنهاء التصعيد والحملات ضد الشعب الفلسطيني".

واستنكرت على لسان رئيسها النائب فايز بصبوص "التصعيد العسكري والخطوات الأحادية والإجراءات اللاشرعية التي تقوم بها إسرائيل، والتي تدفع الى المزيد من العنف".

وقال بصبوص إن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة.. ستؤدي إلى دوامة عنف وردود افعال من قبل الشعب الفلسطيني المناضل" على حد تعبيره.

وأكدت "فلسطين النيابية" وقوفها مع الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة "وإعادة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن قائد ما يسمى "حرس الحدود" لدى الاحتلال، أمير كوهين، قرر تشكيل فرقة احتياط في وحدة المستعربين لشرطة القدس، في إطار مجموعة كاملة من العمليات التي يجري العمل عليها استعدادًا لشهر رمضان المقبل، نهاية آذار/مارس الجاري.

المصدر / وكالات