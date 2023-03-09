جنين.. جماهير غفيرة تُشيّع جثامين المقاومين الثلاثة

شيعت جماهير غفيرة في جنين شمال الضفة الغربية، ظهر اليوم الخميس، جثامين ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بعد أن اغتالتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار على مركبتهم، فجراً.

وشاركت في موكب التشييع جموع كبيرة بحضور عدد من المقاومين والمسلحين، وتعالت التكبيرات والهتافات المنددة بجريمة الاحتلال.

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من جهتها، ونعت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، شهداء جبع الثلاثة في مدينة جنين وهم الشهيد المجاهد: سفيان عدنان إسماعيل الفاخوري (26 عامًا)، والشهيد المجاهد: أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)، والشهيد المجاهد: نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية صباح اليوم، مؤكدة أن الرد على عملية الاغتيال لن يطول.

كما زفّت الحركة الشهيد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في جنين قبل يومين.

وأكدت أنّ عمليات الاغتيال والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في أنحاء أرضنا المحتلة لن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة، بل ستزيده قوّة وإصرارًا وعزيمة على مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى دحرهم عن أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين