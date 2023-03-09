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بركة: مواصلة الاحتلال لجرائمه يستدعي من المقاومة تصعيد عملياتها

09 مارس 2023 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة

أكد عضو قيادة حماس في الخارج علي بركة أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابه الجرائم على مدار الساعة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة يستدعي من قوى المقاومة تصعيد عملياتها والضرب في كل مكان.

وقال في تصريحات صحفية: "إن مجزرتي الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين الصامد، خلال أقل من 48 ساعة، وذهب ضحيتهما تسعة شهداء، تؤكد أننا أمام احتلال دموي قاتل، ما يلبث أن يواصل مذابحه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، دون توقف، بما يعكس تعطشه للدماء الفلسطينية، وتأكيده على القاعدة الصهيونية القديمة الجديدة أن "الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت".

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وأضاف بركة:" إن مواصلة المجازر الصهيونية على مدار الساعة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستدعي من قوى المقاومة تصعيد عملياتها، والضرب في كل مكان، وتلقين العدو درساً لا ينساه أمام ارتكابه لهذه المجازر، وعدم مراعاته للمدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ، والإمعان في قتل أبناء شعبنا بطريقة وحشية".

وأوضح أن ما تقوم به قوات الاحتلال من استباحة للأراضي الفلسطينية، وتنفيذها لمجازرها الدامية، تعكس قلقها وخوفها من انتشار روح المقاومة فيها، خاصة في مدن ومخيمات وقرى الضفة الغربية المحتلة، مما يدفعها لمزيد من الاقتحامات والاغتيالات، ظنّاً منها أن ذلك سيوقف تمدد المقاومة، ويمنعها من مواصلة طريق التحرير والعودة.

وأشار إلى جميع التجارب السابقة أثبتت أن مزيدًا من سفك الدم الفلسطيني يعني مزيدًا من روح المقاومة الوثابة، ودفعة جديدة لانضمام مقاومين جدد إلى مسيرتها المظفرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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