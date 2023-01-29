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يرفع حصيلة المجزرة لـ10.. استشهاد شابٍّ متأثّرًا بجروحه في جنين

أُصيب الخميس الماضي

يرفع حصيلة المجزرة لـ10.. استشهاد شابٍّ متأثّرًا بجروحه في جنين

29 يناير 2023 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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الشهيد الشاب عمر طارق السعدي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب عمر طارق السعدي (24 عامًا) متأثرًا بجروح بالغة، أُصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، في مخيم جنين.

والشهيد السعدي من المقاومين البارزين في كتيبة جنين، وأصيب خلال مشاركته في التصدّي لاقتحام المخيم.

وباستشهاد الشاب السعدي يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال مجزرة مخيم جنين الخميس الماضي، إلى 10شهداء.

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والشهداء هم: عمر طارق السعدي (٢٤ عاماً)، وصائب عصام محمود ازريقي (26 عاما) من مدينة جنين، وعز الدين ياسين صلاحات (22 عاما)، وعبد الله مروان جمعة موسى (18 عاما)، ووسيم أمجد جعص (19 عاما)، والمسنّة ماجدة عبد الفتاح عبيد (61 عاما) من مخيم جنين، ومعتصم محمود أبو حسن (37 عاما) من اليامون، ومحمد محمود صبح (35 عاما)، والشقيقان محمد ونور سامي غنيم (34 و23 عاما)، وثلاثتهم من بلدة برقين.

ولا تزال قوات الاحتلال تعتقل والد الشهيدين الشقيقين غنيم، وحوّلته اليوم للاعتقال الإداري 6 أشهر.

وخلال الاشتباكات التي شارك فيها مقاتلون من كتائب القسام، أسقط مقاومون طائرة استطلاع من نوع "درون" تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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